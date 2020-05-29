وفاة أول رضيع بكورونا في سويسرا

المصدر: د ب أ

توفى رضيع جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في سويسرا، حسبما أعلن المكتب الاتحادي للصحة العامة اليوم الجمعة، مؤكدا أول حالة وفاة بكورونا لطفل في البلاد.

وقال ستيفان كوستر المسؤول بالمكتب في مؤتمر صحفي في برن إن الرضيع من منطقة ارجاو بشمال سويسرا كان قد أصيب بالعدوى بالفيروس في الخارج، بدون تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي حين كان هناك حالات إصابة سابقة بكوفيد-19 بين الأطفال السويسريين ووفيات بين المرضى الشباب في دول أخرى، فإن كوستر شدد على أن الأطفال يمرضون بشكل أقل وهم أقل عرضة للإصابة بالعدوى من البالغين.

وحتى الآن أكدت التحاليل المعملية إصابة أكثر من 30800 شخص في سويسرا بالفيروس وتوفى 1657 .

ويتراوح معدل الإصابة بين 15 و32 مريضا جديدا يوميا في الأيام الأخيرة.





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