ترامب يهاجم تويتر مجددا بعد وضعه علامة تحذير على منشوره

المصدر: د ب أ

استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة بعد أن وضع الموقع علامة تحذير على إحدى تغريدات ترامب باعتبار أنها انتهكت قواعد الموقع التي تناهض تشجيع وتمجيد العنف.

كان منشور ترامب يتعلق بتكثيف الاحتجاجات في مينيابوليس بعد وفاة جورج فلويد ، وهو رجل أسود تم تصويره وهو وهو يتنفس بصعوبة بعدما ضغط شرطي أبيض على رقبته .

وفي ذلك المنشور، انتقد ترامب المتظاهرين ووصفهم بأنهم "سفاحون"، وبدا أنه يشجع على الانتقام العنيف ضدهم بقول "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار".

ووضع موقع تويتر "إشعار المصلحة العامة" على تغريدة ترامب في وقت مبكر من اليوم الجمعة، وكذلك على إعادة تغريد من حساب البيت الأبيض.

وبدا أن هذه الخطوة تزيد من غضب الرئيس ضد الموقع، حيث غرد في وقت لاحق بأنه "سيتم تنظيمه" ودعا الكونغرس إلى إلغاء قانون يحمي شركات التكنولوجي

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