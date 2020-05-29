إسبانيا تسجل حالتي إصابة بكورونا لشخصين قادمين من أمريكا

المصدر: رويترز

أعلنت إسبانيا إصابة شخصين بفيروس كورونا المستجد كانا قد وصلا إلى فالنسيا قادمين من الولايات المتحدة، ما قد يجعلهما أولى حالات الإصابة بالفيروس القادمة من خارج البلاد منذ فرض قيود على السفر في منتصف مارس.

وإسبانيا من بين أشد الدول في أوروبا تضررا من الوباء، إذ تجاوزت الوفيات بها بسبب الفيروس 27 ألف شخص في حين اقترب إجمالي عدد الإصابات المؤكدة من 238 ألف شخص.

وكانت حالات الإصابة القادمة من خارج البلاد قد تلاشت فعليا بعد أن أغلقت إسبانيا حدودها وقيدت حركة سكانها في 14 مارس، لكن السلطات ستراقب عن كثب أي تفش جديد للوباء عندما يعاد فتح البلد المعتمد على السياحة في يوليو.

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