بالفيديو..الشرطة الأمريكية تعتقل مراسل سي إن إن على الهواء خلال تغطية الاحتجاجات

المصدر: رويترز

ألقت شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية القبض على مراسل شبكة سي.إن.إن أثناء تغطية حية للاحتجاجات في المدينة دون ذكر أي سبب واقتادته بعيدا مع ثلاثة من زملائه بعد وضع القيود في أيديهم.

وكان المراسل عمر جيمينز، يصور محتجا أثناء القبض عليه عندما حاصره نحو ستة من رجال الشرطة البيض.

وقال لأفراد الشرطة الذين ارتدوا أقنعة واقية من الغاز "يمكننا التراجع للخلف إلى حيث ترغبون"، ثم أوضح لهم أنه وزملاءه يعملون بالصحافة وقال "سنبتعد عن طريقكم".

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