بريطانيا تخفف إجراءات العزل العام اعتبارا من الأسبوع المقبل

المصدر: رويترز

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم "الخميس" تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي إن سلطات انجلترا ستسمح بتجمع ما يصل إلى ستة أشخاص خارج المنازل كما سيعاد فتح المدارس تدريجيا اعتباراً من الاثنين المقبل.

وأضاف أن شركات التجزئة ومعارض السيارات ستتمكن من معاودة أنشطتها اعتبارا من يوم "الاثنين" لكنه نبه إلى أن التغييرات "خطوات تجريبية صغيرة إلى الأمام".

وقال خبراء الصحة إن الوضع متوازن مع انخفاض أعداد الإصابات الجديدة لكنه لا يتحسن بوتيرة سريعة.

ويواجه رئيس الوزراء انتقادات بشأن تعامله مع الوباء الذي دفع بريطانيا لتسجيل ثاني أعلى حصيلة وفيات في العالم.

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