ترامب يراجع قانون حماية "التواصل الاجتماعي"

المصدر: رويترز

ُيستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر بمراجعة قانون يوفر منذ فترة طويلة الحماية لشركات التواصل الاجتماعي ومنها "تويتر" و"فيسبوك" وذلك في محاولة للتدخل في القطاع يقول خبراء إن من المستبعد أن تمر دون تدقيق قانوني.

جاءت أنباء الأمر التنفيذي المقترح عقب هجوم ترامب على "تويتر" بعدما أضاف الموقع يوم الثلاثاء ولأول مرة إخطارا، اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، على تغريدات ترامب عن مزاعم غير مدعومة بحدوث تزوير في اقتراع بالبريد. وينبه الإخطار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات.

وتوجه مسودة الأمر التنفيذي التي اطلعت عليها رويترز الوكالات الاتحادية بتعديل الطريقة التي ينفذ بها قانون يعرف باسم القسم 230 الذي يحمي شركات الانترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

وتأمر المسودة أيضا بمراجعة "ممارسات غير نزيهة أو احتيالية" لفيسبوك وتويتر وتدعو الحكومة لإعادة النظر في نشر إعلانات على خدمات تصنف بأنها "تنتهك مبادئ حرية التعبير".

وقال مسؤولون "الأربعاء" إن ترامب سيوقع الأمر التنفيذي اليوم الخميس. وأحجم البيت الأبيض و"فيسبوك" و"تويتر" عن التعليق.



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