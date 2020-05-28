طلاب إيطاليا يؤدون امتحاناتهم وسط أشجار الزيتون بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أدت جائحة كورونا إلى جعل الحياة غير طبيعية في مجملها، وانعكس ذلك على امتحانات الطلاب، ما جعل إجراء الامتحانات في الأماكن المغلقة أمرا غير آمن ولا عملي.

ينتظر طلاب معهد سيوفيلي الزراعي في إقليم أومبريا، هذا السيناريو بعدما أدت جائحة فيروس كورونا إلى تعطيل مجريات الحياة، وفقا لـ "سكاي نيوز عربية".

وعادة ما تجرى الامتحانات داخل المباني لكن الامتحانات التحريرية أُلغيت هذا العام لتجنب ازدحام الفصول.

وقد أجرى سبعة أساتذة وطالب واحد تجربة للامتحان الشفوي المقرر الشهر المقبل بحرم المعهد الممتد على مساحة 185 فدانا والواقع مباشرة خارج أسوار مدينة تودي التي تعود للعصور الوسطى والواقعة أعلى تل.

ونظرا لظروف كورونا قرر مسؤولو المعهد نقل الامتحانات الشفوية الشديدة الأهمية إلى الهواء الطلق، وجلس الأساتذة الذين وضعوا كمامات على وجوههم ومعهم أجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات على طاولات النزهة التي وضعت متجاورة على شكل حدوة حصان أمام الطالب ماتيو لينتيكيا (19 عاما) الذي أجاب على سيل من الأسئلة النظرية عن اللبن والجبن وسلامة الغذاء وأنماط الاستهلاك والتوزيع.

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