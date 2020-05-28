انتقادات لوزير إندونيسي شبه الزوجات بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

يواجه وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ انتقادات حادة لتشبيهه فيروس كورونا بالزوجات، في محاولة من جانبه لتهدئة المخاوف بشأن تخفيف القيود الصحية.

وتستعد الحكومة الإندونيسية لرفع جزئي للإغلاق الصحي في مناطق من البلاد بحلول أوائل يونيو، والتأقلم على ما أسمته بـ "الوضع الطبيعي الجديد".

وقال محفوظ، في مقطع فيديو نشر على يوتيوب أمس الأربعاء: "هل سنختبئ إلى الأبد؟ يمكننا أن نتأقلم على الوضع بينما نظل ننتبه لصحتنا".

وأضاف: "تلقيت منشورا ساخرا من زميلي (وزير الشؤون البحرية والاستثمار) لوهوت باندجايتان يقول إن كورونا مثل زوجتك .. حيث تحاول في البداية السيطرة عليها ثم تدرك أنك لا تستطيع، ثم تتعلم كيف تتعايش معها".

وأثارت تلك التعليقات ردودا غاضبة من جماعات حقوقية نسائية وإندونيسيين آخرين عبرالإنترنت.

وقالت جمعية التضامن مع المرأة في بيان إن ذلك التصريح "لا يعكس فقط عدم كفاءة الحكومة في معالجة جائحة كوفيد-19، ولكنه يظهر أيضا المواقف المتحيزة للجنس وكراهية النساء من جانب المسؤولين الحكوميين".

وأضافت :"النكات التي تستخدم النساء موضوعا لها ستعمل فقط على تطبيع ثقافة العنف ضد المرأة".

وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى 23 ألفا و851 أمس الأربعاء، بزيادة قدرها 686 حالة عن اليوم السابق.

كما تم تسجيل 55 وفاة ليصل الإجمالي إلى 1473.

وأعرب بعض الإندونيسيين عن مخاوفهم بشأن خطة إعادة فتح الاقتصاد في وقت يبدو فيه منحنى الإصابات غير مستو.



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