وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز قتلى حروب كوريا وفيتنام والعراق

المصدر: رويترز

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة المئة ألف أمس الأربعاء حتى مع انخفاض متوسط العدد اليومي لحالات الوفاة وعودة المتاجر للعمل وخروج الأمريكيين من العزل العام على مستوى البلاد.

وتوفي نحو 1400 أمريكي يوميا في المتوسط خلال شهر مايو، انخفاضا من 2000 وفاة يوميا في المتوسط أثناء ذروة التفشي في أبريل.

وخلال نحو ثلاثة أشهر، تجاوزت وفيات مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس عدد الأمريكيين الذين قُتلوا في الحرب الكورية وحرب فيتنام والقتال في العراق من عام 2003 إلى العام 2011 مجتمعة.

وتسبب الفيروس في وفاة عدد أكبر من الناس بالمقارنة مع وباء نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي تفشى من العام 1981 إلى عام 1989.

وتخطى العدد الإجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة 1.7 مليون حالة.

وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 5.6 مليون إصابة وسُجلت أكثر من 350 ألف وفاة منذ بدء التفشي في الصين أواخر العام الماضي ووصوله إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وتتحمل أمريكا الجنوبية العبء الأكبر للتفشي في الوقت الحالي، حيث أصبحت البرازيل في المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات.

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