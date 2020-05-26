إسبانيا تعلن الحداد 10 أيام على ضحايا كورونا

المصدر: رويترز

قالت ماريا خيسوس مونتيرو المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إن بلادها أعلنت الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على أرواح ما يقرب من 30 ألف شخص راحوا ضحية جائحة فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من غد الأربعاء.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول تضررا من المرض في العالم.

وأضافت المتحدثة في إفادة صحفية بعد اجتماع لمجلس الوزراء أنه سيتم تنكيس الأعلام على كل المؤسسات العامة في البلاد وعلى متن السفن الحربية طوال مدة الحداد.

وستنتهي فترة الحداد بمراسم رسمية يقودها رئيس الدولة لتأبين من توفوا جراء المرض والذين وصل عددهم حتى الآن إلى26834 .

وأعلنت إسبانيا حتى الآن تسجيل 235400 إصابة مؤكدة بالمرض.

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