اليابان تعلّق موافقتها على عقار "أفيغان" المعالج لكورونا

المصدر: رويترز

قالت الحكومة اليابانية في وقت متأخر من يوم الاثنين، إنها لن ترخص لعقار "أفيغان" من إنتاج شركة "فوجي فيلم هولدينغز كورب" لمعالجة فيروس كورونا، كما كان مقررا في نهاية مايو الجاري.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية، بأن رئيس الوزراء شينزو آبي، أعرب في وقت سابق، عن أمله في أن "تتم الموافقة على الدواء في وقت ما من الشهر الحالي، في حال تم التأكد من فعاليته وسلامته".

وأعلنت الحكومة اليابانية الاثنين، عن عزمها على رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وأن اليابان نجحت في السيطرة على انتشار فيروس كورونا خلال أقل من شهرين.

وخففت السلطات إجراءات التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء البلاد في 14 من مايو مع تراجع الإصابات الجديدة، لكن الحكومة أبقت طوكيو وأربع مناطق أخرى تحت المراقبة.

وسجلت الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم أكثر من 16600 إصابة و839 وفاة حتى الآن بالفيروس، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة.

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