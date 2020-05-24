التحالف العالمي للقاحات: أول المؤشرات على فاعلية لقاح ضد كورونا قد يظهر في الخريف

المصدر: رويترز

قال سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) لصحيفة سويسرية إن المؤشرات الأولى على فاعلية لقاح محتمل ضد فيروسس كورونا يمكن أن تظهر في الخريف متنبأ بطريق طويل بين حدوث هذا التطور وتوفر اللقاح على نطاق واسع.

وقال لصحيفة إن.زد.زد أم زونتاج في مقابلة نُشرت اليوم الأحد "لسوء الحظ لا نعرف في الحقيقة أي لقاح سينجح وما إذا كان ممكنا أن يكون هناك لقاح على الإطلاق. إذا كنا محظوظين سنرى المؤشرات الأولى في الخريف بالنسبة للفاعلية" فيما يتعلق بلقاح محتمل.

ومضى قائلا: "لكن سيبقى هناك طريق طويل للذهاب من تلك النقطة إلى أن تكون هناك مادة فعالة معتمدة بكميات كبيرة لسكان العالم".

ودعا بيركلي إلى جهود عالمية منسقة ومشاركة سواء في إنتاج أو توزيع لقاح يتم التوصل إليه في نهاية المطاف. وقال إن هناك حاجة إلى اتفاق دولي لتوفير طاقة صناعية للإنتاج السريع للقاح متى ما تم إيجاده".

وقال: "(الدول) يجب أن تعمل معا من أجل أن مشاركة اللقاحات في حالة ثبوت أن لقاحات دولة ما غير فعالة" مضيفا أن من الممكن أن تكون بعض اللقاحات ناجحة أكثر لمن هم أصغر سنا وأخرى للمجموعات العمرية الأكبر.

وحث بيركلي منظمة الصحة العالمية على إصدار توجيهات إرشادية واضحة حول استعمال وتوزيع اللقاحات وذلك لمنع أن يتوفر لقاح أولا للأغنياء على حساب من هم أكثر احتياجا.

وقال إنه في حالة أن يصبح لقاح متاحا بكميات محدودة في البداية فإنه يجب أن يستعمل أولا في تحصين العاملين في القطاع الصحي.

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