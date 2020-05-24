1.61 مليون إصابة و96479 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

المصدر: د ب أ

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 3ر1% مقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس إلى 61ر1 مليون شخص حتى الساعة 0206 مساء بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كما ارتفعت الوفيات إلى 96 ألفا و479 حالة، حسب البيانات ذاتها.

وسجلت نيويورك أكبر رقم من حالات الإصابة المؤكدة عند 359926، بزيادة 5ر0% عن نفس الوقت من اليوم السابق.

كما سجلت ويست فيرجينيا زيادة بنسبة 5ر5% في عدد الحالات ليصل الإجمالي إلى 1705.

وشهدت إلينوي أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث فقدت 108 أشخاص.

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