وفاة أوليفر ويليامسون الحائز نوبل عن 87 عاما

المصدر: د ب أ

توفي أوليفر ويليامسون، البروفيسور بجامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي، الذي كان يعتبر مؤسس علم الاقتصاد التنظيمي، عن عمر يناهز 87 عامًا، ذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ.

وقالت الجامعة في نشرة صحفية إن سبب الوفاة هو مضاعفات الالتهاب الرئوي بعد فترة من تدهور صحته.

وحصل ويليامسون على جائزة نوبل في علم الاقتصاد عام 2009 بالمشاركة مع إلينور أوستروم، أول امرأة تفوز بالجائزة في مجال الاقتصاد.

وأشاد الخبراء بعمله في دراسة كيفية إنشاء المؤسسات وتطويرها، وتأثيرها على النمو الاقتصادي.

وحاز ويليامسون جائزته خلال الأزمة المالية العالمية عندما تعثرت البنوك وكانت الحكومة تناقش خطط الانقاذ المالي. واقترح بحث ويليامسون أنه من الأفضل تنظيم الشركات الكبرى بدلا من محاولة تقسيمها أو تحديد حجمها.

وقالت الأكاديمية السويدية آنذاك إن ويليامسون خلص إلى أن الشركات الكبيرة تدين في وجودها في المقام الأول لكفاءتها وإفادتها لأصحابها وعمالها ومورديها وعملاءها.

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