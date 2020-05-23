ألمانيا تسجل 177700 إصابة بكورونا والوفيات تتجاوز 8000

المصدر: د ب أ

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم السبت أكثر من 177700 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 500 حالة منذ أمس الجمعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانيةر استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 8199 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 26 حالة منذ أمس.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، تعافى نحو 159900 مصاب من الفيروس حتى الان.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 46300 إصابة)، و2372 حالة وفاة، على الأقل، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي سجلت أكثر من 36 ألف و900حالة إصابة، و1546 حالة وفاة على الأقل.

وجاءت ولاية بادن-فورتمبرج في المرتبة الثالثة بعدد إصابات زاد عن 34 ألف و300 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1692 حالة، على الأقل.

وبالقياس إلى كل مئة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابة (2ر354 إصابة). وبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 7ر213 إصابة لكل مئة ألف نسمة.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" أمس الجمعة، بلغ معدل الاستنساخ 85ر0 ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 8 أشخاص تقريبا في المتوسط: وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان خفوت تفشي الوباء. وبحسب بيانات المعهد، يعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز