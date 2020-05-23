بيرو تمدّد حالة الطوارئ الصحية لأكثر من شهر

المصدر: د ب أ

قررت بيرو، التي سجلت أكثر من 111 الف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تأجيل موعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي من 24 /مايو الى 30 يونيو، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الوطنية "اجينسيا اندينا" عن الرئيس مارتن فيزكارا أمس الجمعة.

ويخضع البيروفيون حاليا لحالة طوارئ صحية منذ ما يقرب من 70 يوما.

ونقلت صحيفة "جستيون" اليومية عن الرئيس فيزكارا قوله: إن الأمر سيستمر في ظل ظروف مختلفة قليلا ، من بينها تغيير في ساعات حظر التجول الإقليمي.

كما ستواصل بيرو إعادة تنشيط الاقتصاد تدريجيا في قطاعات تشمل المبيعات عبر الإنترنت للملابس والأحذية والأجهزة المنزلية.

وقال فيزكارا إن الحكومة ستسمح بممارسة رياضة كرة قدم للمحترفين بمقتضى ضمانات صحية وبدون جمهور في الملاعب.

وسجلت بيرو حتى الآن 111698 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 3244 حالة وفاة. كما تعد الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل.

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