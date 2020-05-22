عمدة كراتشي: وفاة جميع ركاب وطاقم الطائرة المنكوبة وعددهم 107 أشخاص

المصدر: د ب أ

أعلنت هيئة الطيران الباكستانية أن طائرة تابعة لشركة الطيران الباكستانية على متنها حوالى 107 أشخاص تحطمت الجمعة في كراتشي عاصمة الجنوب وتوفي جميع الركاب وطاقم الطائرة الـ 107 أشخاص.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الحكومي الطائرة سحابة من الدخان الأسود تتصاعد نحو السماء.

وقال عبد الستار خوخار المتحدث باسم هيئة الطيران في باكستان لفرانس برس إن "الطائرة تحطمت في كراتشي.

وأضاف أن الرحلة كانت آتية من لاهور ثاني مدن البلاد.

وغرد الجيش الباكستاني بأنه أرسل إلى مكان الحادث قوة تدخل سريع وعناصر ميليشيا شبه عسكرية.

وتأتي الكارثة بعد أيام فقط على إعلان البلاد استئناف الرحلات التجارية الداخلية. ولأكثر من شهر علقت جميع الرحلات الداخلية تفاديا لتفشي فيروس كورونا المستجد. وكان عدد الرحلات الدولية محدودا جدا.

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