أمريكا تساعد روسيا بأجهزة تنفس اصطناعي

المصدر: د ب أ

قالت السفارة الأمريكية في موسكو إن الولايات المتحدة قامت بتسليم شحنة أولية من 50 جهازا من أجهزة التنفس الاصطناعي إلى روسيا اليوم الخميس، في إطار منحة قيمتها 5.6 ملايين دولار.

وجاء في البيان أن "هذا يمثل الجزء الأول من منحة إنسانية لما إجماليه 200 جهاز تنفس اصطناعي أمريكي الصنع في أمس الحاجة إليه إلى روسيا".

وقال البيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوفى بطلب نظيره الروسي فلاديمير بوتين للحصول على توريدات طبية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي في الوقت ذاته إن روسيا أرسلت الشهر الماضي كمامات ومعدات طبية أخرى للولايات المتحدة "في بادرة تضامن".

وتعد الولايات المتحدة وروسيا صاحبتي أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم.

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