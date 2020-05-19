فرنسا تسجل 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت فرنسا تسجيل 813 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 217 الفا و 339 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنه تم تسجيل 28 الفا و 22 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس بعد تسجيل 217 حالة جديدة، أي أقل من العدد الإجمالي الذي تم الإبلاغ عنه في اليوم السابق بعد مراجعة عدد وفيات دور رعاية المسنين في باريس.

واستمر عدد المرضى في المستشفيات والعناية المركزة في الانخفاض لمدة تزيد عن الشهر.

وتراجع معدل وفيات دور رعاية المسنين بواقع 342 عن اليوم السابق،وارتفع عدد حالات الشفاء إلى18 ألفا و 468 بعد شفاء 54 حالة جديدة.

وارتفع عدد المرضي بوحدات الرعاية المركزة بواقع 104ليصل إلى 1894.

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