سلطنة عمان تسجل 292 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5671

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في السلطنة جراء "كوفيد-19" إلى26 حالة.

وقالت الوزراة في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الوفاة لمقيم يبلغ من العمر /57 عاما /.

وأشارت إلى تسجيل 292 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 5671 حالة.

وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل 119 حالة لعمانيين، و 173 لغير عمانيين ، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 1574.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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