سلطنة عمان تسجل 292 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5671

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في  السلطنة جراء "كوفيد-19" إلى26 حالة.

وقالت الوزراة في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الوفاة لمقيم يبلغ من العمر /57 عاما /.

وأشارت إلى تسجيل  292 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى  5671 حالة.

وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل  119 حالة لعمانيين، و 173 لغير عمانيين ، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ  1574.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

كلمات دالة:
  • سلطنة عمان ،
  • فيروس كورونا ،
  • كوفيد- 19
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