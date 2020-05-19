عدد إصابات كورونا حول العالم يقترب من 4.9 مليون

المصدر: د ب أ

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به يقترب من 9ر4 مليون حالة حتى الساعة 0700 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا ليتجاوز 9ر1 مليون حالة.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات تجاوز 320 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات روسيا وإسبانيا والبرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والهند وبيرو والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 5ر1 مليون إصابة إلى جانب نحو 92 ألف وفاة. وسجلت روسيا 290 ألف إصابة ونحو 2700 وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 278 ألف إصابة ونحو 28 ألف وفاة. وسجلت المملكة المتحدة 246 ألف إصابة ونحو 35 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 225 ألف إصابة ونحو 32 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و 960 إصابة و4634 وفاة.

تجدر الإشارة إلا أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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