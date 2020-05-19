لماذا يستهدف كورونا أكثر سكان الولايات المتحدة الأصليين؟

المصدر: د ب أ

تخطت منطقة نافاجو نيشن، وهي أراض للسكان الأصليين تمتد في ثلاث ولايات بغرب الولايات المتحدة، كلا من نيويورك ونيوجيرسي، لتصل إلى أعلى عدد نسبة إلى عدد السكان من حيث الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وسجلت تلك الأراضي 4002 حالة إصابة بالمرض أمس الأحد، مما جعل نافاجو نيشن تسجل 2304 حالات لكل 100 ألف شخص.

وبالمقارنة، فإن معدلات الإصابة في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي تبلغ 1806 و1669 لكل 100 ألف شخص، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبشكل إجمالي، توفي 140 شخصا في تلك الأراضي التي يقطنها أكثر من 170 ألف شخص جراء مرض كوفيد 19، وفقا لـ "نافاجو نيشن".

وسعت نافاجو نيشن بقوة إلى إبطاء انتشار الفيروس مع فرض حظر تجول لمدة 57 ساعة في مطلع الأسبوع، لإجبار جميع السكان على البقاء في المنازل كما أجبرت جميع الشركات على الإغلاق.

ولطالما عانت تلك المنطقة من الفقر واسع النطاق وأمراض مثل مرض السكري، بشكل يفوق المعدل الوطني.

يشار إلى ان هذه المنطقة، التي تغطي مساحة شاسعة من الأراضي عبر أريزونا ويوتا ونيو مكسيكو، هي أكبر منطقة يسيطر عليها الأمريكيون الأصليون في الولايات المتحدة.

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