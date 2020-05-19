المحكمة العليا الباكستانية تأمر برفع القيود لأن كورونا ليس جائحة!

المصدر: رويترز

أمرت المحكمة العليا في باكستان اليوم الاثنين الحكومة برفع بعض القيود الباقية المفروضة على الأعمال لوقف انتشار فيروس كورونا وجاء ذلك على الرغم من أن البلاد سجلت زيادة في الإصابات منذ بدء الخروج من العزل العام.

وقالت المحكمة في حكمها، وهو ملزم، إن الفيروس "ليس جائحة في باكستان على ما يبدو". وتساءلت "لماذا تبتلع مكافحته مثل هذا المال الكثير".

وأمرت المحكمة بإعادة فتح المراكز التجارية إذا لم تعترض السلطات الصحية ورفع القيود على الأعمال التي تفتح أبوابها في العطلات ألأسبوعية.

وأصدرت المحكمة أمرها باستخدام السلطة الواسعة المخولة لها والتي تمكنها من إصدار أحكام حتى دون رفع قضايا أمامها. وسجلت باكستان 42125 حالة إصابة بكوفيد-19 و903 حالات وفاة. وزادت الأعداد بشدة هذا الشهر على الرغم من أنها منخفضة بالمقارنة بالدول الغربية.

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