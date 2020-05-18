إعصار قوي يقترب من سواحل بنغلاديش

المصدر: د ب أ

صرح مسؤولون في بنغلاديش اليوم الاثنين أنه من المقرر إجلاء أكثر من مليوني شخص من سكان المناطق الساحلية مع اقتراب إعصار قوي من سواحل البلاد.

وذكر محمد محسن رئيس إدارة التعامل مع الكوارث أنه تم إصدار تعليمات إلى السلطات المحلية للبدء في نقل السكان إلى مناطق آمنة اعتبارا من غد الثلاثاء حسب تطورات الوضع، في ظل اقتراب الاعصار "أمفان".

وقال : "ربما نحتاج إلى إجلاء زهاء مليوني شخص من سكان المناطق الساحلية، ونحن مستعدين للقيام بذلك"، مضيفا أنه تم تجهيز 12 ألف مركز للإيواء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في دكا أن العاصفة التي تشكلت في خليج البنغال تحولت إلى "إعصار قوي للغاية" مصحوبا برياح تتراوح سرعتها ما بين 225 و245 كيلومترا في الساعة.

وأضافت أن الاعصار وصل إلى مسافة 940 كيلومترا من ميناء بايرا بجنوب البلاد حتى مساء اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن العاصفة سوف تصل على الأرجح إلى شواطئ بنغلاديش في ساعة متأخرة مساء غدا الثلاثاء أو صباح بعد غد الأربعاء.

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