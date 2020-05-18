شاهد.. استقبال مهين لرئيسة الوزراء البلجيكية في مستشفى ببروكسل

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

استقبل العشرات من مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في مستشفى سان بيير في بروكسل، رئيسة الوزراء صوفي ويلميس بطوق شرف باهت، حيث أداروا ظهورهم لها أثناء مرور سيارتها من أمامهم.

مثل عشرات الزملاء، قام نيكولاس هويوكس، ممرض الطوارئ في مستشفى سانت بيير في بروكسل، بإدارة ظهره لرئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلميس، خلال زيارتها غير رسمية إلى هذا المستشفى الذي يقبع على خط المواجهة في مكافحة الفيروس التاجي، قائلاً: نأمل في إعادة إطلاق النقاش وإعادة تحفيز جميع الطاقم الطبي.

أراد مقدمو الرعاية هؤلاء بسلوكهم التعبير عن غضبهم أول امس السبت بسبب سنوات من الافتقار إلى الوسائل وعدم الاعتراف بعملهم.

يذكر أن مرسومين ملكيين تم نشرهما في أوائل مايو أديا إلى تفاقم غضب العاملين في الرعاية الصحية البلجيكيين.

واحد منهما يجيز تشغيل ممرضين غير مؤهلين، ما اعتبر صفعة حقيقية لمقدمي الرعاية الصحية.

ويعلق ساخط نيكولاس هويوكس، بقوله: يبدو أن كل شخص يمكنه القيام بعمل التمريض مع القليل من التدريب".

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