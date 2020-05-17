بالفيديو.. ما سر نجاح دول تقودها نساء في مواجهة «كورونا»؟

المصدر: إعداد- القسم السياسي

نيوزيلندا، ألمانيا، تايوان، النرويج.. دول تقودها نساء، سجلت وفيات أقل من باقي الدول، جراء «كورونا» اعتبرتهن مجلة «فوربس»، أمثلة يحتذى بها في القيادة الحقيقية.

كيف تصرفت؟

استجابة مبكرة وحملة واسعة لإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس

تأسيس فوري لمراكز للسيطرة على الوباء

اتخاذ قرارات صعبة وفرض إجراءات الإغلاق مبكراً جداً

سرعة إنتاج وسائل الحماية الشخصية مثل أقنعة الوجه

تحميل الرسائل بشأن مكافحة الوباء بُعداً أخلاقياً

عوامل مساعدة:

تتمتع كل هذه الدول باقتصادات متطورة

تسجيلها لأعلى معدلات في مؤشر التطور الاجتماعي

امتلاكها أنظمة رعاية صحية جيدة قادرة على التأقلم مع حالات الطوارئ

مميزات:

الشفافية ساعدت القيادات النسائية في الحصول على دعم الرأي العام

تميزت القيادات النسائية بالتعاطف والتعاون ما ساهم في سرعة الاستجابة

القيادات النسائية يضفين تنوعاً على عملية صنع القرار

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