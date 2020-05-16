فرنسا تسجل 96 وفاة جديدة بكورونا

المصدر: باريس - أ ف ب

سجلت فرنسا اليوم السبت 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في عدد أقل من الأيام السابقة، بحيث وصلت حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 27625.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى استمرار العديد من المؤشرات الإيجابية، مع خروج 71 شخصا من العناية الفائقة.

وجاءت الأرقام الأخيرة فيما تشهد فرنسا اليوم السادس من التخفيف الجزئي للإغلاق الذي فرضته الحكومة في 17 آذار/مارس لمحاربة الفيروس.

وأظهرت أرقام الوزارة أنه هناك في الوقت الحالي 19432 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج من كوفيد-19، مقابل 22614 مريضا الاسبوع الفائت، إلا أن أعداد من تم إدخالهم إلى المستشفيات خلال آخر 24 ساعة ارتفعت إلى 350 مريضا، مقابل 265 مريضا قبل أسبوع.

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