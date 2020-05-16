بالفيديو.. ترامب يستنجد بعالم مغربي لإيجاد لقاح لكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، بالبيت الأبيض، رسميا، العالم الأمريكي من أصل مغربي منصف السلاوي، إلى جانب الجنرال الأمريكي جوستاف بيرنا؛ وهما الرجلان اللذان يُعول عليها ترامب لإيجاد لقاح لفيروس "كورونا" المستجد.

ومنصف السلاوي هو خبير عالمي في الصناعات الدوائية يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس السابق لقسم اللقاحات في شركة "جلاكسو سميث كلاين".

وأشاد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بخبرات منصف السلاوي، وقال إن الرجل يتمتع بخبرة عالية ومشهور عالميا في مجال المناعة، مضيفا أن تجربة منصف السلاوي تمتد إلى 10 سنوات خلال عمله بالقطاع الخاص، وزاد أن "السلاوي يحظى بسمعة استثنائية في صناعة اللقاحات".

وأضاف ترامب: "أمريكا لديها علماء ولديهم قدرات عالية لإيجاد لقاح للفيروس، ونحن نوفر 10 مليارات دولار لدعم جهود البحث العلمي والطبي".

ترامب أكد أن واشنطن قادرة على إيجاد لقاح قبل نهاية العام، مشيرا إلى تسريع الولايات المتحدة لعملية التشخيص والتجارب والتي تصل إلى 450 مشروعا اليوم.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن السلاوي والجنرال جوستاف سيشرفان على تقييم أكثر من 100 مشروع علمي لإيجاد لقاح لفيروس "كورونا" المستجد في أقرب وقت ممكن.

وتابع الرئيس الأمريكي موضحا: "سيكون عليهما أن يختارا بين هذه المشاريع، والحكومة تقدم دعما غير مسبوق ونضع جميع الموارد والكل يسير بسرعة قياسية".

وراكم منصف السلاوي تجارب واعدة بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاء تعيينه ضمن ما يسمى بعملية "Warp Speed" لتسريع جهود تطوير اللقاح من قبل واشنطن.

وسيعمل منصف السلاوي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غلاكسو سميث كلاين" للأدوية والطبيب والباحث من أصل مغربي، برفقة الجراح العام في الولايات المتحدة جوستاف بيرنا، وسيشرف على جهود تطوير اللقاح واختباره وإنتاجه في فترة زمنية قصيرة لمكافحة الجائحة التي طالت العالم، بحسب "هسبريس".

وقال السلاوي: "لي عظيم الشرف أن تُمنح لي الفرصة لخدمة بلدي والعالم، وواثق أن فريقنا سيكون قادرًا على إخراج مئات الملايين من جرعات اللقاح".

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