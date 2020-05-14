الإعصار "فونجفونج" يتجه نحو شرق الفلبين برياح عاتية

المصدر: د ب أ

يتوقع أن يضرب الإعصار "فونجفونج" شرقي الفلبين اليوم الخميس برياح عاتية وأمطار غزيرة، مما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم، حسبما ذكر مسؤولون.

واشتدت قوة "فونجفونج" لدى اقترابه من الساحل الشرقي للبلاد، وبلغت سرعة الرياح فيه 155 كيلومترا في الساعة مع هبّات رياح بسرعة بلغت 190 كيلومترا في الساعة، حسبما أفاد مكتب الطقس.

وتتحرك العاصفة غربا بسرعة 15 كيلومترا في الساعة ، ويتوقع أن تصل إلى اليابسة على حدود إقليمي سمر الشمالية وسمر الشرقية، وسيتجه الإعصار بعد ذلك إلى إقليم سورسوجون، حسب المكتب.

وقال مسؤولون بالحكومة المحلية في الأقاليم المتضررة إن آلاف السكان من المجتمعات المعرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية واشتداد العواصف، بدأوا في إخلاء أماكنهم.

وتم رفع التحذيرات العامة من العواصف في أكثر من 20 إقليما وفي العاصمة مانيلا.

ويضرب الفلبين سنويا نحو 20 إعصارا مداريا في المتوسط، مما يتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى.

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