"تويتر" يحارب التغريدات المضللة عن فيروس كورونا

المصدر: د ب أ

قال موقع التواصل الاجتماعي العملاق "تويتر" اليوم الاثنين، إنه وضع علامات وتحذيرات على بعض المنشورات التي تحتوي على معلومات محل جدل أو مضللة حول جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح الموقع في مدونة نشرها، إن العلامات والرسائل التحذيرية تهدف إلى "تقديم تفسيرات أو توضيحات إضافية" في الحالات التي لا تكون فيها مخاطر الضرر المرتبط بتغريدة شديدة بما يكفي لإزالتها، "ولكن في حالة استمرار الخلط بين الأشخاص أو تضليلهم بسبب المحتوى".

وقال موقع تويتر: "هذا سيجعل من السهل العثور على الحقائق واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ما يراه الناس".

ويمكن أيضاً إضافة تحذيرات لإبلاغ المستخدمين بأن تغريدة ما تتعارض مع إرشادات خبراء الصحة العامة قبل عرضها.

وقال موقع تويتر، إنه سيقرر على أساس كل حالة على حدة أي مشاركات سيتم تصنيفها، وسيطبق أيضاً تلك السياسة على التغريدات السابقة.

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