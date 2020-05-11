نائب الرئيس الأمريكي في العزل الصحي بعد تشخيص إصابة مساعدته بكورونا

المصدر: رويترز

قال مراسل بلومبيرج على تويتر يوم الأحد إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سيبقى في عزل ذاتي بعيدا عن البيت الأبيض بعد تشخيص إصابة إحدى مساعداته بفيروس كورونا.

وأضافت التغريدة أن الاختبارات أثبتت مرارا ،بما في ذلك يوم الأحد، عدم إصابة بنس بكوفيد-19 وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

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