كوريا الجنوبية تغيث أمريكا بمليوني كمامة في مواجهة كورونا

المصدر: د ب أ

أرسلت كوريا الجنوبية مليوني كمامة وقناع واق إلى الولايات المتحدة في دعم طارئ لها ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم، عن بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية القول، إن ذلك الإجراء جاء بعد اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن في مارس .

وقد تم اتخاذ القرار بعد النظر في الإمدادات المحلية للأقنعة الطبية وتفاصيل الوضع.

وسيتم توفير تلك الأقنعة للأمريكيين العاملين في المجال الطبي.

ومن المتوقع وصول رحلة تنقل تلك الأقنعة يوم غد الموافق 11 مايو بتوقيت الولايات المتحدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز