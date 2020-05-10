دائماً.. لا وفيات جديدة بكورونا في الصين

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في التاسع من مايو في أعلى عدد منذ 28 أبريل، وبزيادة على حالة واحدة سُجلت قبل يوم واحد.

وأوضحت اللجنة أن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج، في حين كانت الحالات الاثنا عشر الأخرى منقولة محليا من بينها 11 حالة في إقليم جيلين بشمال شرق الصين.

وقالت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة من دون أعراض وهو أعلى عدد منذ أول مايو، وبزيادة على 15 حالة سُجلت قبل يوم.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة.

وقالت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة حتى التاسع من مايو، بينما استمر عدد حالات الوفاة من دون تغيير عند 4633 حالة.

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