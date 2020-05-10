الصين "مصدومة" لتغيير أمريكا موقفها "الأممي" بشأن كورونا

المصدر: رويترز

قال دبلوماسي صيني إن كلا من الصين والولايات المتحدة أيدت مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لمجابهة جائحة فيروس كورونا يوم الخميس، ولكنها شعرت "بصدمة وأسف" لتغيير واشنطن موقفها أول أمس الجمعة.

وكذب دبلوماسي أمريكي هذا التعليق الصيني، وقال إن الولايات المتحدة لم توافق على النص.

ويحاول أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر منذ أكثر من ستة أسابيع الاتفاق على نص يهدف في نهاية الأمر إلى دعم دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في 23 مارس لوقف إطلاق النار في الصراعات العالمية حتى يمكن للعالم التركيز على الجائحة.

وأدت مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن ما إذا كان القرار يشير إلى منظمة الصحة العالمية إلى عرقلة المحادثات. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة لا تريد مثل هذه الإشارة وأصرت الصين على ضرورة أن يتضمن القرار ذلك في حين يرى بعض الأعضاء الآخرين أن الإشارة أو عدم الإشارة لمنظمة الصحة العالمية مسألة هامشية.

وأوقفت واشنطن تمويل منظمة الصحة العالمية بعد أن اتهمها الرئيس دونالد ترامب بأنها تدور في محور الصين وبتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي فيروس كورونا وهو أمر نفته منظمة الصحة العالمية.

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