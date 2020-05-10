روسيا تستنكر تقزيم البيت الأبيض لدور الاتحاد السوفييتي في النصر على النازية

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ردا على تغريدة البيت الأبيض عن النصر على النازية، إنه لا يمكن التسامح مع مثل هذه المواقف.

وكتبت زاخاروفا في صفحتها على "فيسبوك": "يبدو أن هذا الموقف يراد منه التقليل من أهمية البيان المشترك الذي تبناه رئيسا البلدين (روسيا والولايات المتحدة) بمناسبة الذكرى الـ75 للتقاء الجنود السوفييت والأمريكيين على نهر إلبه".

وأشارت إلى أن البيان المشترك، الذي تبناه الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في 25 أبريل الماضي في ذكرى التقاء قوات الحلفاء وسط ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، "تحدث عن وحدة الصف بين الدول رغم الخلافات، فيما يستثني البيت الأبيض في تغريدته جميع المنتصرين إلا اثنين".

وخلصت إلى القول: "بإمكانكم أن تسموا ذلك كما تريدون، بأنه تزوير أو إهانة للتفكير السليم أو إعادة لكتابة التاريخ، ولكن عندما تصدر مثل هذه التعليقات عن سلطات بلد يدعي أنه "زعيم العالم الحر" أو "حامي الديمقراطية" ويدعي محاربة الأكاذيب بلا هوادة، لا يمكن التسامح مع ذلك"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وجاء تعليق زاخاروفا ردا على تغريدة من البيت الأبيض، قال فيها إن الولايات المتحدة وبريطانيا انتصرتا على النازية في الحرب العالمية الثانية، من دون أي ذكر للاتحاد السوفييتي الذي لعب الدور الحاسم في القضاء على النازية.

وأثارت التغريدة، التي تم نشرها في الذكرى الـ75 للانتصار على النازية، ردود فعل غاضبة وموجة من الاستنكار في روسيا.

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