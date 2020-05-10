تراجع عدد الوفيات والإصابات بكورونا في إيطاليا

المصدر: رويترز

قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا زاد 194 حالة أمس السبت مقابل 243 في اليوم السابق، مضيفة أن عدد الإصابات بلغ 1083 مقابل 1327 أول أمس الجمعة.

وذكرت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات بالمرض منذ ظهوره في 21 فبراير بلغ 30395 شخصا، وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 218268 وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وانخفض عدد الأشخاص الحاملين حاليا للمرض إلى 84842 فردا مقابل 87961 في اليوم السابق.

وهبط عدد المرضى في وحدات الرعاية الفائقة إلى 1034 اليوم السبت مقابل 1168 يوم الجمعة وذلك في تراجع مستمر منذ فترة كما بلغ عدد المتعافين 103031 مقابل 99023 يوم الجمعة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز