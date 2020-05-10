وفيات كورونا في فرنسا تبلغ 26310

المصدر: د ب أ

بلغ عدد الوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد في فرنسا 80 شخصا، وهي أقل حصيلة منذ أسابيع.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية أمس السبت إن العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة وصل إلى 26310 حالات داخل المستشفيات وفي دور الرعاية.

وشهدت أربع مناطق في فرنسا وفاة نسبة 75 % من الحالات التي تعالج في المستشفيات، هي مناطق باريس الكبرى ومنطقة جران إيست المتاخمة لألمانيا، وأوفيرين رون ألب جنوب شرقي البلاد، إضافة إلى أوت دو فرانس في الشمال.

وذكرت السلطات أن الضغط على مراكز العناية الفائقة يتراجع.

ونقل إلى المستشفيات منذ بداية مارس الماضي 95829 شخصا في فرنسا، شفي منهم حتى الآن 56038 وعادوا إلى منازلهم. ولا يتضمن هذا العدد عشرات الآلاف ممن تعافوا دون دخول المستشفيات.

وينتهي الإغلاق الصارم المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد في البلاد رسميا يوم الاثنين المقبل، إلا أن بعض المناطق - مثل باريس وشمال شرقي فرنسا - ستشهد استمرار معظم القيود المحلية.

واعتبارا من يوم الاثنين، لن تكون هناك حاجة للتصاريح الموقعة التي كان يتعين على المواطنين حملها في كل مرة يغادرون فيها منازلهم لرحلات السفر المحلية.

لكن وزير الداخلية كريستوف كاستانير ذكر أنها ستظل مطلوبة للرحلات التي تتجاوز 100 كيلومتر، التي لن يتم السماح بها إلا في حالات الضرورة.

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