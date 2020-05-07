الصين تتهم بومبيو بالكذب فيما يتعلق بتعاملها مع فيروس كورونا

المصدر: رويترز

قالت الصين إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعمد إلى مواصلة الكذب في إطار هجومه المستمر على بكين فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ التي أكدت مجددا على أن بكين التزمت الشفافية إزاء تفشي الفيروس الذي ظهر في الصين العام الماضي وعلى أن الساسة الأمريكيين يوجهون اتهامات لا أساس لها لبلادها.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بإساءة التعامل مع تفشي الفيروس.

وقالت هوا أيضا إن بكين تعارض التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وذلك ردا على سؤال عن قرار الخارجية الأمريكية إرجاء رفع تقرير للكونجرس يقيم ما إذا كانت هونج كونج تتمتع باستقلالية كافية عن الصين بما يسوغ استمرار حصولها على معاملة خاصة من الولايات المتحدة.

وكان بومبيو قال في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن التقرير سيؤجل "ليأخذ في الاعتبار أي أفعال إضافية" قبيل الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني أواخر الشهر الحالي.

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