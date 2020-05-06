مسؤول ألماني: عطلات هذا الصيف في إسبانيا أو اليونان

المصدر: د ب أ

ذكر مفوض الحكومة الألمانية لشؤون السياحة أنه ليس من المستبعد أن يقضي الألمان عطلات خلال هذا الصيف في جزر البليار أو الجزر اليونانية في حال توفر ظروف معينة.

وقال توماس بارايس في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "إذا لم يكن هناك أي إصابات جديدة، وكانت الرعاية الطبية فعالة، يمكن أيضا التفكير في عطلة صيفية هناك".

وذكر بارايس أن هناك بالفعل محادثات مع الدول المجاورة لألمانيا حول هذا الشأن، وقال: "لكني لن أستبعد مناطق أخرى أيضا في أوروبا، مثل جزر البليار أو الجزر اليونانية"، مضيفا في المقابل أنه من المرجح إلغاء السفر لمسافات طويلة هذا الصيف بسبب أزمة كورونا.

وعن تدفق محتمل للمصطافين إلى مقاصد العطلات في ألمانيا، قال بارايس: "ألمانيا كبيرة. ومع قليل من الإبداع، سيجد الجميع هذا الصيف مقصدا جميلا لم يعرفونه من قبل".



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