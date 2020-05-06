ألمانيا تعتزم الإبقاء على حظر جميع الأنشطة العامة الكبرى حتى نهاية أغسطس

المصدر: د ب أ

كشفت مسودة قرار اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبيل مناقشة اليوم الأربعاء بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات أن الحكومة الاتحادية الألمانية ترغب في الإبقاء على حظر الأنشطة العامة الكبرى حتى نهاية آب/أغسطس على الأقل في إطار إجراءات احتواء فيروس كورونا.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز