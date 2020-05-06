أبرزهم أوباما.. مشاهير العالم يشهدون حفلي تخرج افتراضيين بأمريكا

المصدر: رويترز

يشارك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والعشرات من المشاهير وقادة العالم، منهم ليدي جاجا وليبرون جيمس وفرقة البوب بي.تي.إس، في حفلي تخرج افتراضيين للمرحلتين العليا والجامعية بالولايات المتحدة للعام 2020.

وسيكون أوباما وزوجته ميشيل الضيفين الرئيسيين لحفلي التخرج اللذين جرى الإعلان عنهما اليوم الثلاثاء.

وخلال حدث يستمر لمدة ساعة عبر وسائط الإعلام المتعددة، يوجه أوباما كلمة إلى خريجي المدارس العليا يتطرق خلالها إلى وباء فيروس كورونا. ومن المقرر أن يبث هذا الحدث عبر شبكات تلفزيونية متعددة في 16 مايو.

وفي حدث منفصل على موقع يوتيوب، تستضيفه إحدى مبادرات ميشيل أوباما ويُبث في السادس من يونيو، ينضم الرئيس السابق إلى عدد من الشخصيات ومنها الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام ملالا يوسف زاي وفرقة بي.تي.إس ووزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس للاحتفال بخريجين من أنحاء الولايات المتحدة.

ومن بين المشاركين الآخرين في المناسبتين لاعبة كرة القدم الأمريكية ميجان رابينوي وفرقة جوناس براذرز والموسيقي باد باني وأليشيا كيز والأبجدية والرئيس التنفيذي لشركتي ألفابت وجوجل سوندار بيتشاي.

وأغلقت السلطات المدارس والكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة في منتصف مارس، بسبب وباء فيروس كورونا، مما حرم الطلبة من فرصة إقامة حفلات تخرجهم التي كانت مقررة في مايو أيار ويونيو.

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