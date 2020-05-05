فاوتشي يدلي بشهادة أمام مجلس الشيوخ حول كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أنطوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، سيدلي بشهادته أمام مجلس الشيوخ، ما يمنح المشرعين فرصة لطرح أسئلة بشأن رد فعل الحكومة الاتحادية تجاه فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض قبل مغادرته إلى ولاية أريزونا، حيث سيزور منشأة للمعدات الطبية: "سيدلي الدكتور فاوتشي بشهادته أمام مجلس الشيوخ، وهو يتطلع للقيام بذلك".

يشار إلى أن فاوتشي بات وجهاً موثوقاً به خلال جائحة كورونا في الولايات المتحدة.

وذكر ترامب أنه سيرتدي قناعاً واقياً في أريزونا إذا لزم الأمر، بعدما تعرض نائبه مايك بنس أخيراً لانتقادات شديدة لعدم تغطية وجهه أثناء قيامه بجولة في مركز طبي.

ويحظى حزب ترامب الجمهوري بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

وقال الرئيس إن فاوتشي لن يذهب إلى مجلس النواب، الذي يهيمن عليه خصومه الديمقراطيون.

وأضاف: "بصراحة، إنهم يريدون أن يكون وضعنا غير ناجح، وهو ما يعني الموت"، واصفاً الحزب الديمقراطي بـ"كارهي ترامب".

وتم تسجيل ما يقرب من 69 ألف حالة وفاة مؤكدة في الولايات المتحدة، حسب حصيلة جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. ويظهر أحد النماذج التي يعتمد عليها البيت الأبيض غالبا أن هذا العدد قد يتضاعف تقريبا بحلول أغسطس.

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