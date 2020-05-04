إصابات كورونا في العالم تتجاوز 3.5 مليون والوفيات تقترب من 250 ألفاً

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء رويترز أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف أرجاء العالم تجاوزت 3.5 مليون اليوم الاثنين، بينما اقتربت الوفيات من ربع مليون حالة رغم تباطؤ معدل الإصابات والوفيات عن ذروتيها الشهر الماضي.

وكانت معظم الحالات في الأيام الأخيرة في أمريكا الشمالية والدول الأوروبية، لكن الأرقام ترتفع في بؤر تفشي أصغر في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وروسيا.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجل العالم 84004 حالات إصابة جديدة، وفقا لإحصاء رويترز الذي يستند إلى البيانات الحكومية الرسمية، ليصل إجمالي الحالات إلى ما يزيد قليلا على 3.5 مليون.

كلمات دالة:
  • رويترز،
  • الإصابات ،
  • أمريكا الشمالية،
  • أفريقيا،
  • روسيا
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