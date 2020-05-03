رئيس شركة بريطانية متفائل للغاية باختبارات حبة دواء على مرضى "كوفيد-19"

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تتواصل الجهود العلمية والبحثية، الفردية والمؤسساتية لإيجاد علاج لكوفيد-19، من ضمنها ما أفاد به الرئيس التنفيذي لشركة صغيرة في أكسفورد، في أنه "متفائل للغاية" بحبة دواء طورتها شركته لمكافحة فيروس كورونا، بعد أن تم تسريع اختبارات هذا الدواء على مرضى في مستشفيات الخدمة الوطنية العامة في بريطانيا، في تجارب مدعومة من الحكومة.

وكانت شركته "بير جين بيو"، وهي شركة بريطانية نرويجية تضم 38 موظفاً، قد أفادت بأنها عثرت على مفتاح مكافحة الفيروس التاجي المستجد، وأن دواؤها "بمسنتينيب" الذي تم تطويره أصلا من أجل السرطان، يحمي من الفيروس المستجد عن طريق منعه من دخول الخلايا، كذلك منعه من "إيقاف" إحدى أهم آليات الدفاع المضادة للفيروسات في الجسم.

قال الرئيس التنفيذي للشركة ريتشارد غودفري لصحيفة " ديلي ميل: "أعتقد أن احتمال نجاحه وفائدته للمرضى تقدر بنحو 80%"، مضيفاً إنه عند استخدامه في المختبر، أظهر "بعض التأثيرات الكبيرة للغاية" التي قزمت كل ما رآه في أدوية أخرى.

وأكد غودفري أن الدواء الذي يعطى على شكل حبة في اليوم، تم اختباره على 300 مريضا بالسرطان، ولديه سجل سلامة جيد وهو سهل التصنيع نسبياً، ويعمل عن طريق وقف الفيروس من استخدام بروتين موجود بشكل طبيعي يسمى " إيه أكس إل"، والذي يستخدمه الفيروس لخداع الخلايا لتسمح له بالدخول، مشيراً على أن الفيروس يستخدم البروتين ايضاَ لخفض إنتاج النترفيرون، المادة المضادة للفيروسات في الجسم.

ومن المقرر إعطاء 120 مريضاً الاختبار في مستشفى ساوثهامبتون في الأيام المقبلة، وأن تظهر النتائج في نهاية يونيو.

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