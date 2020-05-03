حصيلة كورونا اليومية في الصين دائماً دون وفيات

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل حالتي إصابة جديدتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في استمرار لانخفاض الأعداد منذ اتخاذ الحكومة خطوات لخفض أعداد القادمين من الخارج.

وذكرت السلطات الصحية أن إحدى الحالات الجديدة كانت في مقاطعة شانشي، غربي بكين، والثانية كانت قادمة من الخارج.

وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكدة رسميا في الصين إلى 82 الفا و877 شخصا، وتعافى معظم المرضى وخرجوا من المستشفيات.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة يوم أمس السبت وسجلت حالة وفاة واحدة فقط في الأسبوعين الماضيين، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 4633.

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