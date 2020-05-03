ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 20739 والوفيات 1972

المصدر: د ب أ

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك بنسبة 9ر7 % أمس السبت عن أمس الاول لتصل إلى 20739 حتى الساعة 0730 صباحا في مكسيكو سيتي، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرغ.

وبلغ عدد الوفيات في المكسيك بسبب الفيروس 1972 حالة، بينما تعافى 12377 شخصا من مرض كوفيد- 19، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

ومرت حوالي تسعة أسابيع منذ تسجيل أول حالة إصابة في المكسيك.

وسجلت المكسيك 1515 حالة إصابة جديدة في الـ 24 ساعة الأخيرة، بالإضافة إلى 113 حالة وفاة.

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