ألمانيا تحظر جماعة حزب الله وتصنفها منظمة إرهابية

المصدر: رويترز

قالت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس إن ألمانيا حظرت جماعة حزب الله المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

ونفذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر في ألمانيا لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في الجماعة. ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف بحزب الله.

وقال متحدث باسم الوزارة على تويتر "حظر وزير الداخلية هورست زيهوفر جماعة حزب الله الإرهابية في ألمانيا".

,كانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش الرئيس السوري بشار الأسد.

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