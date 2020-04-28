كوريا الجنوبية تكشف سبب اختفاء "الزعيم الشمالي"

المصدر: رويترز

أشار وزير الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن سبب تغيب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عن مناسبة مهمة في 15 أبريل كان ربما لتجنب للإصابة بالعدوى وليس بسبب اصابته بالفيروس.

واستنكر الوزير تغيب كيم عن الاحتفالات ووصفه بالأمر غير الطبيعي، خاصة بأن بيونغ يانغ تتخذ إجراءات صارمة لمنع تفشي الفيروس.

وأضاف في جلسة برلمانية: "صحيح أنه لم يغب عن ذكرى مولد كيم إيل سونغ منذ توليه السلطة، لكن أحداثا كثيرة ألغيت ومنها احتفالات ومأدبة بمناسبة الذكرى بسبب المخاوف من فيروس كورونا".

وقال الوزير إن كيم اختفى لمدة 20 يوماً على الأقل مرتين منذ منتصف يناير الماضي.

يذكر أن كوريا الشمالية لم تسجل حالات إصابة مؤكدة بكورونا، وقامت بإلغاء بعض الأحداث المهمة وأغلقت الحدود وفرضت إجراءات حجر صحي في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا فيها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة معالجة المخاطر الكورية التي تراقب الأوضاع في كوريا الشمالية تشاد أوكارول: "إذا كان كيم جونغ أون مختبئا خوفاً من كورونا يكشف ثغرة في تغطية الإعلام الحكومي لكيفية إدارة هذه الأزمة بنجاح".

وأضاف: "لو كان فقط يحاول تجنب العدوى لكان من السهل للغاية نظريا نشر صور أو تسجيلات فيديو له يبدو فيها في حالة صحية جيدة".

وقال مصدر مطلع على تقرير للمخابرات الأميركية يوم أمس الأثنين إنه من المحتمل أن يكون كيم اختفى عن الأنظار لتجنب التعرض لمرض كوفيد-19 ورؤية قطاره الرئاسي في منتجع ونسان الساحلي قد تشير إلى أنه هناك الآن أو كان هناك خلال الفترة الأخيرة.

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