كورونا يحصد أكثر من 23 ألفاً في فرنسا

المصدر: أ ف ب

تخطت حصيلة فيروس كورونا المستجد الإثنين في فرنسا، عتبة 23 ألف وفاة، وفق حصيلة رسمية أعلنتها السلطات، عشية عرض رئيس الوزراء إدوار فيليب خطة لرفع الحجر تدريجيا اعتبارا من 11 مايو المقبل.

وارتفعت حصيلة الوفيات اليومية بكوفيد-19 في فرنسا الإثنين مع تسجيل 437 وفاة خلال 24 ساعة، بعد تراجعها على مدى عدة ايام، وفق مديرية الصحة العامة الفرنسية.

وأودى الوباء بـ14497 شخصاً (+295) في المستشفيات و8796 شخصا في دور المسنين وغيرها من المراكز الطبية الاجتماعية، ما يعني وفاة 23293 شخصاً بصورة إجمالية منذ مطلع مارس الماضي.

أما عدد المرضى في أقسام الإنعاش، فواصل التراجع متدنياً بمقدار 74 مريضاً ليصل إلى 4608 مرضى.

وتجري الحكومة الفرنسية الإثنين مباحثات اللحظة الأخيرة قبل أن يعرض رئيس الوزراء إدوار فيليب على النواب الثلاثاء خطته لرفع الحجر تدريجياً اعتبارا من 11 مايو المقبل.

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