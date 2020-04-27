علل أخرى وليس كورونا سبب ارتفاع وفيات كانو النيجيرية

المصدر: رويترز

قالت حكومة ولاية كانو النيجيرية أمس الأحد إن الزيادة الكبيرة في الوفيات بمدينة كانو سببها مضاعفات أمراض أخرى وليس فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تقييم أولي لما يحدث بعد أن نشرت صحيفة محلية ما قالت إنها وفيات "غامضة" حدثت في الآونة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "ديلي ترست" يوم الثلاثاء أن وفاة نحو 150 شخصا في الآونة الأخيرة في كانو؛ المدينة التجارية الواقعة في شمال نيحيريا، دفعت السلطات إلى إجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كانت الوفيات مرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

واعترفت حكومة الولاية بالوفيات، لكنها قالت إنها ناتجة عن مضاعفات ارتفاع ضغط الدم والسكري والالتهاب السحائي والملاريا الحادة وليس جائحة مرض كوفيد-19.

وقال متحدث باسم ولاية كانو في بيان "حكومة الولاية قلقة مما يحدث. وزارة الصحة تتعامل مع الموقف بالفعل. وعندما يحققون تقدما في التحقيق الطبي سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية الأخرى".

وكانو بؤرة جائحة فيروس كورونا في شمال نيجيريا ورصدت 77 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وحالة وفاة واحدة. وهناك 1182 حالة إصابة في نيجيريا ككل و35 حالة وفاة.

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